世界衛生組織（WHO）近期將南非傳播的新變異株「B.1.1.529」命名為Omicron，且列「高關注變異株（VOC）」，中央流行疫情指揮中心為因應Omicron風險，將南非、波札那等10國列為「重點高風險國家」，不過最近檢出案例的英國尚未列入。對此，發言人莊人祥表示，疫情監測組每日將進行研判，若有更新會再說明。

中央流行疫情指揮中心近期將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞共10國列為「重點高風險國家」，民眾入境一律公費集中檢疫14天，且不適用春節7+7專案。

近期英國檢出數名Omicron感染者，卻未列入「重點高風險國家」。對此，莊人祥表示，疫情監測組每日都會進行研判，如「重點高風險國家」有更新，會再說明。這些國家入境者也不會使用春節7+7方案。

針對目前邊境政策，莊人祥表示，目前只有本國人，還有拿到工作居留簽證的外國人可以入境，不管是否從高風險國家，都還是有限制。至於香港，目前有3例Omicron感染者，都是境外移入個案，還會密切觀察。

春節7+7專案方面，截至今日下午1時，21600間檢疫所房間已有4882間被預約走，其中北部3339間、中部1041間、南部502間，目前空房剩16718間。在已預約的房間中，12月14日至31日入住的有1374間、明年1月1日至2月5日入住的有3508間。