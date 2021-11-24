據《紐約郵報》報導，英國1名女子近日向TikTok抗議，只因為她擁有一對38J的豪乳，而慘遭TikTok的「歧視」；她怒吼道，「我的確大露事業線，也發出不少性感帖子，但我又沒裸體，也沒啪啪啪」，為何已有7個帳號遭停用。

來自英格蘭西密德蘭（West Midlands）的佛林埋怨道，自16個月前開始使用社群媒體TikTok以來，迄今已有7個帳戶遭封鎖停用。她說，「這讓我很生氣，也很惱火。我找了其他胸部比較小女生的照片，這些女生發布的內容跟我一模一樣，卻沒有被封鎖」。

但這名40多歲的豐滿女性也坦承，自己的確樂於分享穿著比基尼的照片，以及能展現自己姣好身材曲線的照片。「我確實露了很多乳溝，還發布一些性感貼文─但既沒有裸體，也沒有性愛趴，我自己從不碰觸類似底線」。

更慘的是，即使自己試圖隱藏事業線，TikTok的影片還是遭到刪除。怒從心中起的她因此製作一支「大奶奶很重要」的影片，好讓TikTok正視她訴求。

不過，在@busty_malone_69上發布的影片也遭到刪除了。TikTok表示，依據該公司發布的社群準則，禁止「明示或暗示地描述性活動，不論是插入式或非插入式的各種性行為，或足以煽動情慾的接吻」。準則也禁止暴露生殖器、女性乳頭或乳暈、恥骨處或臀部等貼文。

不過，佛林的照片仍可在IG帳戶上看到，而她的IG粉絲更超過2.8萬人。IG上還有一些先前遭TikTok刪除的影片。粉絲常用「性感」、「小野貓」等形容詞留言。佛林強調，如果TikTok允許，她想分享更多生活瑣事。