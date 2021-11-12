第50屆紐約市馬拉松大賽7日登場。在眾多跑者激烈競賽的身影中，一隻名為「小麻煩」的柯爾鴨，奮力擺動小短腿、左搖右擺的超萌跑姿，瞬間吸引大批場邊觀眾拿起手中相機捕捉可愛到不行的畫面。甚至，牠腳上的橙紅色特製跑鞋，也讓愛迪達高呼想為其設計專屬鞋款。

受限於新冠肺炎大流行，2020年的賽事被迫停辦，2021年也限制比賽人數在33000人。馬拉松的魅力連美國前總統柯林頓一家人也無法抗拒，柯林頓與希拉蕊親自到場為參賽的女兒雀兒喜加油。

馬拉松的魅力連美國前總統柯林頓一家人也無法抗拒，柯林頓與希拉蕊親自到場為參賽的女兒雀兒喜加油。(圖/美聯社)
馬拉松的魅力連美國前總統柯林頓一家人也無法抗拒，柯林頓與希拉蕊親自到場為參賽的女兒雀兒喜加油。(圖/美聯社)

然而，隨著「小麻煩」的超萌跑姿影片出現，瞬間在網路上發酵並引起熱議，進而征服網友的心。在影片中，「小麻煩」呱呱地叫著，奮力邁出小腳ㄚ，試圖超越眾多對手，一旁則有大批觀眾加油打氣。

「小麻煩」的魅力連知名運動品牌也無法抵擋。愛迪達也在影片下留言，「我們把這影片傳給了設計團隊，請他們推出新款鴨子鞋系列」。

如今成為紐約當地名人的「小麻煩」已經有專屬的IG與TikTok帳號，後者的粉絲人數更已突破60萬大關，參賽影片已有超過670萬人觀看。在影片中，牠說道「我參加了紐約馬拉松，明年我會更強！謝謝所有為我加油的人類」。

文章來源：A Duck Named Wrinkle Joined the 2021 NYC Marathon and (Obviously) Stole the Show

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