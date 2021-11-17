美國一間特殊的飯店位於阿拉斯加一處1800公尺高的山脊上，當地交通非常不方便，想要抵達只能搭乘直升機，因此有著「世界上最偏遠的飯店」之稱，入住後不但可以欣賞壯觀的極地美景，包含冰川、極光、雪山等，還有多種有趣的活動可以參加，只不過住一晚的價格就高達1萬美金（約新台幣27.7萬）。

根據《太陽報》報導，謝爾頓小木屋（Sheldon Chalet）坐落在阿拉斯加迪納利國家公園和保留區（Denali National Park）露絲冰河（Ruth Glacier）的山脊上，海拔6000英尺（約1828公尺），由於對外交通非常不方便，民眾只能搭乘直升機前往，因此又被稱作「世界上最偏遠的飯店」。

入住謝爾頓小木屋的旅客，除了可以參觀灰熊、馴鹿、駝鹿、狼以及其他野生動物的棲息地，還可以享有直升機接送服務、私人禮賓服務、當地美食，並能夠參加雪橇、冰山徒步、登山、冰釣和屋頂三溫暖等活動，不過飯店住宿至少要3晚以上，每晚的價格更高達1萬美金。

據報導，謝爾頓小木屋最初是由建築師唐（Don）和羅伯塔謝爾頓（Roberta Sheldon）於1966年設計，然而等待數十年以後才終於通過建築審查，2018年交由孩子羅伯特（Robert）和凱特（Kata）重建為豪華旅館，並正式營業，內部共有5個房間，最多可同時容納10名客人。

羅伯特接受採訪時透露，完成父母在60年代設計的建築，給他一種難以言語的感動，他還誇讚父母是「值得紀念的人」，因為他們設計這座小木屋的初衷，並不是出自於對房產投資以及財富的渴望，而是希望能讓更多人體驗到，在這個地球上難以企及的雄偉之地。