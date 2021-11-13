五星飯店的圍爐宴也搶搭現在火紅的韓劇《魷魚遊戲》熱潮，台北喜來登大飯店將於明年1月31日在館內宴會廳推出「虎嘯遊戲」除夕圍爐宴，結合該劇的經典情節，將韓式童玩融合台灣傳統民藝，打造沉浸式復古場景，把零食柑仔店、懷舊小遊戲等攤位搬進廳內，當晚更安排表演者化身神秘紅衣人帶來一系列精采特技、奇幻魔術秀及木頭人遊戲等，要讓賓客在除夕夜玩得盡興。

台北喜來登大飯店這次以全球正夯的韓劇「復古遊戲」為主題，打造柑仔店、童玩屋、老戲院到老客廳等身歷其境的復古場景，並有兒時回憶的彈珠檯、跳房子、跳圈圈等遊戲，以及現場折氣球等豐富活動，讓大小朋友共享美好的除夕夜。當晚由身著遊戲中經典紅衣的表演者熱鬧揭幕，以韓劇中經典橋段衍伸禮帽特技、花式切磚、特技武術等表演，還有耳熟能詳的發燒金曲演唱，更有小朋友說吉祥話及歲末抽獎，除多項住宿券、餐券好禮外，今年再加碼最高獎金10萬元的金豬博彩抽獎，將除夕晚宴氣氛炒至最高點。

宴會廳張志民主廚精心設計的10道式中式筵席，大廳區每桌6位1萬9800元+10%、每桌10位3萬元+10%，包廂區則是每桌12位4萬2000元+10%，當晚皆可享精選紅酒、金牌啤酒及果汁暢飲。豪華新年菜色包含以清燉閩式手法呈現食材鮮味的「鮑魚螺頭清燉佛跳牆」與新鮮彈牙的「起司焗龍蝦」、象徵年年有餘的「香油清蒸比目魚」、「紅蟳蒸米糕」等多道料理，以澎湃饗宴與精采表演喜迎新年。

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