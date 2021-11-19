臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』將於 11 月 22 日（一） 20:00 於官方 FB 粉絲專頁舉辦《霸道群雄生放送》直播活動，活動將由資深遊戲攻略教學作家–YO 大將軍與氣質型人氣女主播–茉晶聯手主持；並有跨海連線的『三國志 霸道』遊戲製作人伊藤 幸紀與每次活動都會帶來好禮的臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理劉政和先生與玩家們面對面互動、宣布重大改版消息！

活動中將搶先公布近期重大改版內容，為玩家帶來改版的第一手資訊，且直播節目中為玩家準備了包括 AirPods Pro 等各類豪華大禮來回饋廣大玩家們的支持。

同時，目前也正在舉辦全服共同參與的「黃巾大討伐－全服鎮壓獎勵任務」，玩家們只要共同鎮壓黃巾要塞的數量達一定數量，即可解鎖全服都能獲得的豪華獎勵！

活動預告

黃巾大討伐－全服鎮壓獎勵任務

活動時間：2021/11/17(三) 00:00 ~ 2021/11/19(五) 23:59

活動辦法：全服共同累計鎮壓的黃巾要塞數量，達指定階段目標時解鎖全服共同獎勵，最終達成數量將於 11/22(一)的直播活動中公告。

階段目標與獎勵：

目標數量 全服獎勵

階段一 10,000 超求賢令 x2

階段二 20,000 超求賢令 x3

階段三 30,000 超求賢令 x5

黃巾討伐活動

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

直播時間 2021 年 11 月 22 日(一) 20:00

節目嘉賓 主持：YO 大將軍、茉晶

嘉賓：三國志 霸道遊戲製作人 伊藤 幸紀 臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理 劉政和

節目概要 最新改版資訊：※ 秘 ※ 請鎖定當日直播遊戲秘辛公開：製作人分享遊戲製作心得全服大方送：抽出數個獎項，全服皆有獎

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