新光三越台北信義新天地A11「韓國商品展」本月23日起至12月6日端出韓團BTS愛的食神級美食；強打「魷魚遊戲專區」，活動期間不限金額消費加100元可體驗遊戲「打畫片」、「椪糖遊戲」2擇1，獲勝者可獲1份限量小禮。14天活動目標業績要達2000萬元，與去年相當﹗

新光三越台北信義新天地A11「韓國商品展」韓式炸雞250g、200元；140g、120元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11「韓國商品展」布帳馬車元祖魚板，每份原價60元、2份特價100元。（新光三越提供）

在A11 6F信義劇場展開的「韓國商品展」，邀來62家道地韓味商家、24家首度登台，獨家蒐羅BTS愛的韓國食神白種元的「午餐肉」，地獄奶奶金守美節目中的料理「辣炒章魚」等必吃的美食；與京畿道區、扶餘郡區、濟州島區「三大伴手禮特區」必買清單；及每日一物買1送1和箱購優惠，線上、線下都好買。

新光三越台北信義新天地A11「韓國商品展」堅果糖餅，每份原價80元至100元、2份特價150元。（新光三越提供）

除了韓國展熱門的「辣炒年糕」、「魚板湯」、「韓式煎餅」泡菜/海鮮經典口味，趁寒流來襲品嘗可暖胃；還有韓國直送百種口味料理湯包，糯米人參雞湯、大醬湯、海帶湯等，無須料理食譜，10分鐘就能將各式湯品端上桌；以及半年熱銷超過2000萬包的「辣牛肉湯刀切麵」等，都是人氣款。