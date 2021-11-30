農曆春節趨近，許多民眾也提早預訂圍爐饗宴，除齊聚飯店圍爐外，近年饕客們更喜愛在家享用星級飯店的外帶年夜飯圍爐，台北花園大酒店看好圍爐及宅經濟的市場提早出擊，由中、西名廚精心設計外帶年菜，於12月1日至2022年1月31日，推出8道6人份花開富貴團圓圍爐外帶年菜套餐預購。

台北花園大酒店花開富貴團圓宴外帶年菜，由中西名廚以精湛手藝規畫多款年菜，當日現做常溫領取，讓闔家歡度圍爐守歲，特別推薦8道6人份圍爐外帶年菜套餐，每套8888元。

其菜色包括：鴻圖大展五福拼、老雞上湯佛跳牆、上海寧式東坡肉、泰式咖哩燉牛膝等，單點年菜150元起。其中，上海寧式東坡肉，上等五花豬肉放入紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉7小時，五花肉鹹香入味油而不膩，佐以鹹光餅，多層次的濃濃風味。象徵著年年有餘的老雪菜蒸活虎斑，則採用滬式名菜技法，以薑末、豬油將老雪菜炒香鋪蓋在活虎斑上，讓老雪菜與鮮魚融合，魚肉入口鮮嫩彈牙，每一口都帶著雪菜的清爽與甘甜。

此外，另推出頂級限量花膠干貝鮑魚燉排翅，每盅8888元，消費滿可再獲得蛋糕兌換券、餐券等額外贈禮，於12月31日前預訂年菜套餐且完成付款，享有9折優惠及精選紅酒1瓶。

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