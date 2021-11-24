台南市長黃偉哲(左三)24日視察南科FG區段徵收工程。(劉秀芬攝)

為推動台南善化地區開發及帶動南科周邊整體發展，南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程已於3月動工，預計2024年1月底前完工，台南市長黃偉哲24日視察工程，要求務必如期如質甚至超前完工，使南科生活圈早日更完善便利。

黃偉哲表示，F、G區緊鄰南科，是未來發展的蛋黃區，台積電、聯電或其他半導體廠更帶來大量進駐的人口，吸引更多人來此置產，因此生活機能的健全與南科園區的發展必須齊頭並進，要不然工程人員只是在這邊上班，下班就走掉了，對於地方的發展沒有幫助。

地政局指出，F、G區開發面積為100.13公頃，可無償取得約31.85公頃公共設施用地，包含公園、滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠、道路及停車場等，另住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃。

地政局長陳淑美表示，F、G區段徵收工程發包金額約20億餘元，工程實際進度達到12.21％，較預定進度超前，完工後可為廣大南科就業人口提供生活服務用地，包括住宅區、商業區，當地農業所需的灌排設施也留設下來，開發完成後可望吸引許多人口進駐，滿足工作及生活需求。

黃偉哲視察時表示，F、G區工期預計1032個日曆天，希望工程公司加快開發進度，能夠在1000天內完工，如同沙崙園區的開闢進度相當快速，不僅如期如質，甚至超前超質。

此外，目前區內規畫公滯7、公滯8的滯洪量合計約7萬5000噸，新建2座抽水站抽水量約8CMS，依現在防洪標準應該沒有淹水之虞，但仍希望超前部署增加滯洪及抽水量，因應未來短時強降雨，提供更安全的保障。