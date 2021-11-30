看好台南九份子的房市前景，高雄建商三地開發（1438）、泰嘉開發將分別在今年12月和明年1月，分別推出大樓建案「艾美館8期」和「璞日」，每坪開價都是3字頭起跳，該區地價也因建商搶地，每坪從5年前的22萬元，一路飆漲到去年的35萬元，近日再上漲到65萬元，1年之內，漲幅達85.71％。

泰嘉開發董事長呂金發30日表示，建商因為看好台南九份子「低碳示範社區」的特質，加上外環道路開通之後，將大幅縮短與南科、台積電的距離，吸引國內建商搶進九創子推案。

他透露，泰嘉目前在台南九份子已經擁有9塊建地、11000坪，不過，看好後市發展前景，近日再以每坪65萬元的價格，買進1200坪左右的「住六」土地，跟5年前泰嘉買進的第一筆土地，每坪22萬元，等於5年之間，地價已漲195.45％，如果與去年的價格相比，漲幅更凶悍，1年漲達85.71％。

呂金發表示，台南九份子因土地需求增，但，因地主惜售，建商買地越來越難，未來的地價恐怕將持續上漲，甚至上看每坪100萬元。

除了繼續購地，泰嘉也持續在台南九份子推案，呂金發指出，明年1月將在面對嘉南大圳的1010坪基地，邀請日本丹下建築師事務所的丹下憲孝操刀，規劃一棟國際級的指標住宅「璞日」。

他說，「璞日」初步規劃142戶住家和店面，明年1月進場時，每坪開價將從30萬元起跳。

在附近已推出「艾美館」7個系列建案的山地集團，此次由三地開發擔綱，在九份子推出「艾美館8期」，預計今年12月開賣「艾美館8期」，三地開發董事長鍾育霖30日表示，屬於「住六」的「艾美館8期」基地，是三地開發去年買進，每坪價格約35萬元。

三地開發副經理廖進豐指出，「艾美館8期」是三地開發進軍台南九份子的第一個建案，將在今年12月正式開賣預售，總銷約15億元，每坪開價平均30萬元，產品規劃從25坪到52坪。