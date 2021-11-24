服飾零售商Gap Inc周二下修全年財測，該公司預期越南工廠關閉和昂貴的空運費用等供應鏈問題，對營收造成的衝擊高達6.5億美元，獲利也將受到影響。受此打擊，Gap盤後股價重挫逾16%，稍早前一度下跌19%。

越南是Gap主要的代工生產國家，占該公司總產量約30%。當地工廠為了防疫而長時間關閉，導致Gap的存貨運送延遲，而環環相扣的供應鏈瓶頸迫使該零售商砸下約4.5億美元擴大航空貨運，以確保在關鍵的年終節日購物旺季期間，貨架不會一片空蕩蕩。

Gap執行長Sonia Syngal表示，雖然我們在進入本季時，就已經為越南的關廠防疫等已知的供應鏈問題預做規畫，但其衝擊持續的時間超出我們預期。

港口和機場擁塞、運輸成本飆升和勞動力不足導致庫存短缺，這個問題一直困擾著全球零售商，其同業Abercrombie & Fitch和Nike等公司也面對著貨架可能空空如也的前景。

Gap第三財季（截至10月30日）營收略跌至39.4億美元，不及分析師預測均值44.4億美元。

淨損為1.52億美元，每股虧損40美分，前一年同期為淨利9500萬美元，相當於每股盈餘25美分。

第三財季經調整後每股盈餘為27美分，亦遠遜於市場預估的50美分。

截至第三季結束，Gap的庫存水位下滑1%，該公司表示，庫存短缺使該季銷售額減少約3億美元，因為各品牌無法滿足在放寬防疫限制和恢復社交聚會後，強勁的購物需求。

Gap將全年淨營收成長預測從先前預估的30%下修至約20%，落後分析師預估的成長28.4%。

該公司亦將調整後全年每股盈餘預測從介於2.10美元～2.25美元，大幅下修至介於1.25美元～1.40美元，遠不及分析師預測均值2.20美元。

Gap解釋下修營運展望，是考量到供應鏈問題導致的營收損失估將達到5.5億～6.5億美元，以及高達約4.5億美元的空運成本。