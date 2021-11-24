Gap 23日（周二）宣布調降全年預估，歸因於這家服裝零售商表示因越南關廠、高額海運費率等造成的供應鏈問題，預期今年營收可能短少多達6.5億美元。
受此波及，Gap盤後股價重摔16％。
由於越南占Gap產線的30％，廠房關閉延長已導致庫存運送延宕，迫使Gap投入約4.5億美元的空運成本，以確保商品能在假期旺季送達。
Gap並調降年度獲利預估，不計一些支出的情況下，每股盈餘由2.1～2.25美元調降至1.25～1.4美元，遠低於分析師平均估的2.20美元。
Gap 23日（周二）宣布調降全年預估，歸因於這家服裝零售商表示因越南關廠、高額海運費率等造成的供應鏈問題，預期今年營收可能短少多達6.5億美元。
受此波及，Gap盤後股價重摔16％。
由於越南占Gap產線的30％，廠房關閉延長已導致庫存運送延宕，迫使Gap投入約4.5億美元的空運成本，以確保商品能在假期旺季送達。
Gap並調降年度獲利預估，不計一些支出的情況下，每股盈餘由2.1～2.25美元調降至1.25～1.4美元，遠低於分析師平均估的2.20美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。