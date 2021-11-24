Gap 23日（周二）宣布調降全年預估，歸因於這家服裝零售商表示因越南關廠、高額海運費率等造成的供應鏈問題，預期今年營收可能短少多達6.5億美元。

受此波及，Gap盤後股價重摔16％。

由於越南占Gap產線的30％，廠房關閉延長已導致庫存運送延宕，迫使Gap投入約4.5億美元的空運成本，以確保商品能在假期旺季送達。

Gap並調降年度獲利預估，不計一些支出的情況下，每股盈餘由2.1～2.25美元調降至1.25～1.4美元，遠低於分析師平均估的2.20美元。