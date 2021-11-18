鬼才名導魏斯安德森最新力作《法蘭西特派週報》，再現《歡迎來到布達佩斯大飯店》華麗復古置中招牌風格！全美票房上週已破千萬大關，台北金馬影展首映後如期登上觀眾票選榜並名列前茅。日前也先入選全球電影攝影權威獎「Camerimage電影攝影藝術國際影展」主競賽，並入圍好萊塢媒體音樂獎最佳劇情長片原創配樂，聲勢節節升高。

今（18日）發佈3支精彩片段搶先看，包括「甜茶」提摩西夏勒梅突破尺度全裸出浴大放送的「別批評我的宣言篇」、龐德女郎蕾雅瑟杜尬上漫威收藏者班尼西歐戴托羅的「我不愛你篇」，和喜劇天王比爾莫瑞再展冷面笑匠絕佳喜感的「辦公室嚴禁哭泣篇」。在「別批評我的宣言篇」中，奧斯卡影后法蘭西斯麥朵曼在浴室撞見正在泡澡的「甜茶」提摩西夏勒梅、把他的青春肉體一覽無遺盡收眼底，甜茶也毫不害臊地與她侃侃而談，甚至全裸出浴大放送，讓粉絲一飽眼福。

「我不愛你篇」也主打2大演技派性感對戲，連任龐德女郎的坎城影展金棕櫚獎得主蕾雅瑟杜尬上在漫威電影宇宙中飾演收藏者的奧斯卡得主班尼西歐戴托羅，正當班尼西歐說出我愛你時，蕾雅卻反說我不愛你，令他真心換絕情，實在情何以堪。「辦公室嚴禁哭泣篇」則令在片中擔任主編的喜劇天王比爾莫瑞再展冷面笑匠絕佳喜感，傳訊小弟突然打斷他和編輯團隊如火如荼的討論後，他竟秒開除無辜小弟，還要他遵守辦公室「嚴禁哭泣」的規則標語不准哭，威斯再以怪誕幽默和另類浪漫，令廣大死忠影迷再度絕倒。

《法蘭西特派週報》12月10日在台正式上映。

《法蘭西特派週報》片段搶先看 - 別批評我的宣言篇。(影／取自YouTube)

《法蘭西特派週報》片段搶先看 - 我不愛你篇。(影／取自YouTube)