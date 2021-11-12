為備戰第6波疫情，日本政府今天決定新版防疫對策，設想最壞情形，將準備比今年夏天疫情高峰多3成的3.7萬張病床、公開空床數據、12月起接種第3劑疫苗、提供免費PCR檢驗等。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為防範可能到來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第6波疫情，今天召開對策本部會議，決定整體防疫對策。

內容包括為強化醫療體制，將在本月中備妥可讓約3萬7000人同時住院的病床，這個數字比今天夏天第5波疫情高峰多3成；以及活用資訊科技，從12月起將公布每間醫院的病床使用率。

此外，12月起陸續開打第3劑疫苗，規劃明年3月起啟動職業別接種；只要接種第2劑疫苗後超過8個月，有意願者都可打到第3劑。

日本政府並已簽約採購160萬人份輕症者使用的口服藥，規劃要在今年內通過審查，盡速提供給醫院，實際投入使用。

對於因為健康等因素而無法接種疫苗者，到明年3月間將提供不用預約的免費核酸檢驗（PCR）；若發生疫情擴大的狀況，各都道府縣政府可自行判斷，對無症狀者也可提供免費檢驗。

日本首相岸田文雄表示，設想最壞情形、防備接下來可能擴大的疫情十分重要；要盡速確保醫療體制，對普及疫苗、檢驗、口服藥治療，強化早期發現、預防與治療的流程，降低重症化風險。