日本本田汽車18日表示，最快預計12月上旬在日本的產能可望全面正常化。

由於車用晶片短缺，加上受到新冠疫情影響，供應鏈供貨青黃不接，本田11月產能無法全開，只有9成而已。不過，12月上旬將恢復正常產能。

因為缺長短料打亂產量，以及原物料成本大漲，本田11月初曾第2度下修全年獲利預估。

無獨有偶，上周日本豐田汽車也說過，12月將全力拚增產，希望過去7個月缺料停產的烏雲趕緊煙消雲散。