《國際產業》日本汽車產能 本田估12月上旬正常化 15:402021/11/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本本田汽車18日表示，最快預計12月上旬在日本的產能可望全面正常化。 由於車用晶片短缺，加上受到新冠疫情影響，供應鏈供貨青黃不接，本田11月產能無法全開，只有9成而已。不過，12月上旬將恢復正常產能。 因為缺長短料打亂產量，以及原物料成本大漲，本田11月初曾第2度下修全年獲利預估。 無獨有偶，上周日本豐田汽車也說過，12月將全力拚增產，希望過去7個月缺料停產的烏雲趕緊煙消雲散。 《國際產業》越VinFast汽車宏願 2年內赴美掛牌 《鋼鐵股》第一銅前3季賺贏去年全年 明年出貨續好 #本田 #上旬 #產能 #正常化 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》信立活化2.54萬坪廠房 獲利進補 14:492021/11/18 財經 《半導體》矽格展望佳 法人看讚升價 11:252021/11/18 財經 《類股》通膨加速利率正常化 金融指數再創1997以來新高 09:432021/11/18 財經 《國際產業》Hummer電動皮卡投產 通用汽車股價創新高 12:162021/11/18 財經 《基金》機器人及自動化站高岡 概念基金展身手 09:262021/11/18 財經 佳世達陳其宏示警 萬物皆漲 明年首季消費轉弱 04:102021/11/18 財經要聞 《紡纖股》宜新2兵立大功 明年著力節能、擴產能 10:512021/11/18 財經 《半導體》元宇宙將加劇ABF載板短缺 景碩獲外資按讚升價 13:072021/11/18 財經 利機搶IDM廠訂單明年出貨放量 04:102021/11/18 證券．權證 詠業科技今起競拍 12／8掛牌 04:102021/11/18 全球財經 第三代半導體來電 漢磊沾光 04:102021/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 要聞 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 「華南期姬」美女桌曆被盯上 金管會：要符合社會期許 - 財經 - 工商 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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