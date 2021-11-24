台北晶華酒店今（24)日舉辦耶延點燈，董事長潘思亮對搶救觀光產業提出二建言，其一是籲請政府加快商務簽證恢復正常化，第二則是呼籲政府將「疫情」與「境管」脫鉤，如果為防疫需求、國門持續不開，則政府針對受境管影響生機的企業應有長期補助配套，才能讓企業脫困。

基於防疫需求，目前政府針對商務簽證是採跨部門審核方式核發，除作業費時且數量有限，對此潘思亮表示，國際商旅若已施打二劑疫苗且願意配合我國入境防疫規定，入境願隔離14天，「政府實沒有理由不核發商務簽證」，他並呼籲駐外使館加速核發商務簽證，「不然將再衝擊台灣經濟」。

新冠疫情爆發衝擊觀光產業，產值從4000億元滑落至500億元，入境人數自1100萬人次斷崖式掉至150萬人次，潘思亮表示，衝擊主要是因邊境管制、國門不開造成，「受災戶」不僅是旅館飯店，還包括機揚、運輸業與餐飲零售業和伴手禮業。潘思亮代產業發聲表示，如果境管持續，則政府應對受災企業有配套補助方案。

國內疫情受控、連續多日「+0」，國旅與餐飲市場回溫，復甦態勢明顯。不過，休閒度假飯店、主題樂園營運雖暢旺，但以外國旅客為主要客源的雙北飯店餐飲雖恢復，但住房率仍低迷，並未受惠國旅復甦。

潘思亮說，邊境管制，為台灣防疫建立最謹謹的標準且績效卓著， 更使台灣傳統製造業、出口貿易與內需產業正常運作，同時交出經濟成長成績單，觀光產業願意為此「犧牲」。但政府若仍持續境管，則實應對以國際客人為主要客源的企業提出諸如薪資補助等長期且完整的補助配套。