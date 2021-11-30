帶著2勝0敗的優勢作客澄清湖，中信兄弟在台灣大賽第3戰繼續推出本土投手鄭凱文先發，打線上也沒有太大更動，捕手高宇杰、中外野手岳政華是唯2變動的人員，總教練林威助表示，雖然現在取得優勢，但他強調，在沒有取得第4場勝利前，大家都要謹慎面對。

兄弟第3戰推出鄭凱文，「助總」表示，主要是考量對戰優勢，且他在澄清湖的戰績也很不錯。翻開過去戰績，鄭凱文本季對上獅隊4場先發3勝1敗，對戰自責分率4.50，且鄭凱文生涯能在這座球場拿到至少10勝的僅10位。

至於上一場在比賽中被更換帶跑的捕手陳家駒，則是腿部有些緊繃狀態，「今天會從後面開始（指替補），捕手由高宇杰先發打第8棒。」

台灣大賽G3中信兄弟先發打線

第1棒：王威晨，三壘手

第2棒：江坤宇，游擊手

第3棒：許基宏，一壘手

第4棒：陳子豪，右外野手

第5棒：周思齊，指定打擊

第6棒：詹子賢，左外野手

第7棒：岳東華，二壘手

第8棒：高宇杰，捕手

第9棒：岳政華，中外野手

先發投手：鄭凱文

台灣大賽G3統一獅先發打線

第1棒：陳傑憲，中外野手

第2棒：林靖凱，二壘手

第3棒：蘇智傑，左外野手

第4棒：林安可，右外野手

第5棒：郭阜林，一壘手

第6棒：林子豪，指定打擊

第7棒：陳重廷，三壘手

第8棒：林岱安，捕手

第9棒：林祖傑，游擊手

先發投手：猛威爾