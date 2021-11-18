因為隔夜美股表現不佳，加上韓股的科技與化工類股疲弱，以及當地疫情有升溫趨勢，因此KOSPI收2947.38點，跌15.04點或0.51%，來到1周新低點。同時，韓元升，公債殖利率則下降。

18日因為韓國舉行全國性教育大考，故韓股比平日晚一小時開盤。

同時，韓國政府表示，將與荷蘭光刻機大廠ASML合作，加緊恢復半導體產業鏈正常化，以及確保關鍵性材料與機台設備穩定性。

路透社報導，為防堵中國大陸有機會取得先進極紫外光(EUV)微影技術，韓國第2大半導體業者SK海力士，欲引進相關設備進入該地以提升產能計畫，傳出遭美國反對。

SK海力士跌0.45%，三星電子跌0.71%，Naver卻漲1.5%。外資賣超466億韓元，約4000萬美元。

美元兌韓元在1180.4價位，韓元升0.18%。

韓國10年期公債殖利率，下跌2.4個基本點至2.336%。