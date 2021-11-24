投資法人出脫下，科技與生醫類股疲弱，韓股也從紅翻黑，不過在散戶承接下，KOSPI最後小跌，收在2994.29點，跌3.04點或0.1%。同時，韓元走升，公債殖利率則下滑。

因韓國央行可能在25日宣布升息，金融族群強勢下，KOSPI也開高。但由於科技與生醫連袂走跌，拖累大盤表現。

三星電子跌0.66%，SK海力士漲0.42%，Naver跌1.25%，三星生物製藥也跌0.7%。外資賣超3160億韓元，散戶則買進2400億韓元。

金融股方面，Kakao Bank跌0.31%，但Kakao Pay卻漲3.39%。

24日韓國最新疫情統計，每日新染疫以及重症患者數量，雙雙創下歷史新高紀錄。這也讓當地政府很頭大，因為不知是否還要繼續執行這項與病毒共生的抗疫政策。

美元兌換韓元在1186.5價位附近，韓元升3.2元。

韓國3年期公債殖利率跌1.8基本點為2.013%，至於5年的也跌1.6個基本點為2.237%。