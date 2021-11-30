在連續兩天被賣壓襲擊的日本股市，因看到Omicron目前的破壞力有限，因此買盤重新回流，加上空單回補下走高。30日早盤結束時，日經指數收28498.91點，漲214.99點或0.76%。東證收1969.14點，漲20.66點或1.06%。

前兩天，因對Omicron認知極有限，使得日股蒙受一連串賣壓。雖然世界衛生組織(WHO)指出，這種全新變種的新冠病毒株感染力很強，但市場認為疫情還在可控制範圍內。

東海東京證券表示，自己看多日股很難看空。這幾天因為Omicron之故，空方非常多，但現在看來都已在陸續回補中。

半導體相關族群表現優異，MSCI日本半導體指數漲3.3%。日本最大載板廠Ibiden漲5.0%，愛德萬測試漲3.7%，勝高也漲3.6%。

遭拋售的旅遊類股，也見逢低買盤進駐。東交所航空指數漲2.5%，主要由火車運輸業者所構成的陸運指數也漲2.4%。

另外，日本精密儀器製造業者股價亮眼也漲2.3%。奧林巴斯上漲4.3%，電子顯微鏡製造商JEOL也漲7.7%，並創歷史新高。

由於30日收盤後，MSCI將進行指數調整，這次日股有15家遭剔除，2家新加入。因此，尾盤可能會出現調節性賣壓。