考量通膨不斷升高，以及鬆綁防疫限制為經濟帶來提振，紐西蘭央行周三宣布調升利率1碼（25基點），為兩個月來第二度升息，該央行並表示將繼續縮減激勵措施。

紐西蘭央行（RBNZ）在今年最後一次政策會議上，將其官方現金利率（OCR）調升25個基點，為0.75%。

根據其會議記錄，該央行決策委員會同意有必要逐步調升基準利率，預期到2022年3月官方現金利率為0.94%，到12月為2.14%，暗示將展開更為激進的緊縮周期。

紐西蘭央行在會議記錄中表示，可能需要進一步減緩激勵措施，現金利率可能高於其「中性利率」（neutral rate）。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，考量經濟的熱度，我們認為紐西蘭央行收緊政策的工作還遠未結束，我們預期該央行明年將繼續升息，到明年中利率將升至約2.0%。

紐西蘭央行的決議較市場預期將升息2碼溫和一些，促使投資人賣出紐西蘭元，周三盤中，紐西蘭元下跌約0.4%，報0.6915美元，創下6周新低。兩年期和10年期政府公債殖利率跌約10個基點。

為了緩解新冠疫情造成的衝擊，紐西蘭推出了龐大財政和貨幣激勵措施，雖然成功帶動經濟強勁復甦和失業率降至逾10年新低，但通膨率也升至逾10年新高。此外，該國房價在過去7年來翻漲1倍，成為房價最難以負擔的經合組織（OECD）國家。這些壓力促使紐西蘭央行在10月調升其官方現金利率1碼，為7年來首度升息，同時也釋出將進一步收緊政策的訊息。