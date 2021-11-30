國內15家上市櫃金控公司已公告前三季財報，合計稅後獲利逾4918億元，創史上同期及全年新高，比去年同期成長56.6％，且10月自結稅後獲利已突破5千億元，若以近三年現金股利配發率在46.89～49.51％推估，2022年金控公司發放普通股現金股利可望突破2300億元，創金控史上發放金額新高。

但明年發出的現金股利是否能順利突破2300億元，仍有三大變數，一是金控旗下壽險子公司是否趁獲利高檔，在年底一次增提外匯準備金或其他準備；二是2021年12月底前資本市場是否出現重大變動，如債券殖利率大幅彈升、債券信用風險攀高、股市大回檔等，若金融資產有大量未實現損失，就會影響配息能力。

第三點則是金管會態度，由於金控旗下壽險公司是2021年獲利主力，各家公司都實現大量資本利得，2022年可以上繳多少現金股利給金控母公司，仍要金管會點頭，因此金管會監理考量也將是明年金控發現金股利的一大變數。

以金控公司近三年發放現金股利情況來看，2018年全年稅後獲利2995億元，2019年發放現金股利1483億元，現金股利占獲利比率是近三年最高，有49.51％，但2018年底金控壽險子公司幾乎都有金融資產未實現損失，影響配息能力，最後有公司動用資本公積發現金股利。

2019年15家金控稅後獲利近3590億元，且帳上金融資產價值大幅回升成正數，2020年現金股利發出1683億元，配發率46.89％；2020年金控獲利繼續拉高到3899億元，2021年發出1848億多元的現金股利，但因為壽險公司賣未到期債券必須提列特別盈餘公積，同樣影響配息能力，所以今年現金股利配發率為47.4％。

各壽險公司2021年調整實現資本利得的比重，再加上股市多頭，所以今年賣股利得應比賣債多，有望可上繳多一點現金股利。

不過，大型壽險公司獲利都已創新高，年底不排除會增提外匯準備金或相關準備，最後一個月獲利未必繼續成長；二是若資本市場大震盪，帳上金融資產出現未實現損失，也會影響明年配息，最重要的是金管會明年核准多少壽險公司上繳現金股利。