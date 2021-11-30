由於市場對一新的新冠變種病毒感到不安，歐洲央行(ECB)政策制定官員在周一試圖安撫投資人，稱歐元區經濟已經學會如何應對一波又一波的疫情。

ECB行長拉加德(Lagarde)對義大利廣播公司RAI表示，目前人們對2022年的經濟復甦明顯地感到擔憂，但是相信我們已經學習到很多。現在我們已經知道敵人、知道應該採取什麼措施，我們有更好的方案可以應對第五波或Omicron病毒的侵襲。

ECB副行長和法國央行行長德金多斯(Luis de Guindos)對拉加德的言論表示贊同，指出迄今為止，連續的衝擊已經證明了疫情破壞力越來越小，這種衝擊想必不會對經濟前景造成太大影響。

德金多斯也承認存在高度不確定性，並呼籲保持政策選項的開放性。但他也認為，疫苗的大規模接種，有助於歐洲渡過和應對這一波風險。

西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos說，ECB在制定政策以及冒險去預測在明年「某個時間點」之前不會加息之時，應該謹慎行事。

周一市場趨於平穩，投資正等待疫情變化的進一步細節，但一些歐洲國家已經開時實施部分的出入境限制。

由於歐元區通膨屢創新高，歐洲央行此前正承受著減少貨幣刺激的壓力，但傳染力極高的Omicron病毒出現，讓局勢又有些變化。