歐股周一收漲，但是仍未完全收復上周五大跌3.7%的失土。投資人仍在找尋線索，觀察傳染力極強的Omicron病毒是否會損害經濟復甦，以及央行們收緊貨幣政策的腳步。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.19點或0.69%，為467.24點。上周五由於市場對新發現Omicron病毒的擔憂，導致歐股出現近一年多來最大跌幅。

Omicron變異株病毒已在幾個國家被發現，但南非一名醫師表示，迄今為止染病者症狀較輕，多可以在家治療。

旅遊休閒股上漲1.78%。廉航公司維茲航空(Wizz Air)、漢莎航空、瑞安航空，旅遊公司圖易(TUI)、郵輪公司嘉年華(Carnival)皆上漲在1%至5.5%之間；這些公司在上周五都因旅行管制的恐懼而出現雙位數的下跌。

金融股上漲1.7%。能源股和基礎材料股都因大宗商品價格上揚而上漲。

倫敦富時(FTSE)100指數上漲0.9%，投資人正試圖觀察英國央行在下個月是否會重新考慮貨幣政策的收緊。

AJ Bell投資分析主管Laith Khalaf指出，Omicron病毒的出現，讓市場更加擔心，我們仍沒有脫離險境，並可能導致貨幣政策的轉變。

市場已經認定英國央行將在明年二月升息，顯示人們仍相當樂觀，但Omicron病毒正在扮演著絆腳石的角色，市場仍在觀察中。

與此同時，歐洲央行認為，歐元區經濟已經學會如何應對此一傳染病的侵襲。

周一數據顯示，德國11月消費者物價通膨進一步上升，來到新高。該消息讓德國DAX指數在歐洲夥伴股市當中漲幅墊底，僅升0.15%。

英國電信漲6.1%。新聞報導稱，印度信實集團(Reliance)正在考慮收購英國電信。信實集團隨後否認了這則報導，讓該股的漲幅收窄。

汽車零件供應商佛吉亞(Faurecia)跌7.9%。該法國公司因全球汽車需求降低，下調了今年財測展望。

儘管歐股在11月數次創下歷史新高，但月線預計會下跌約1.7%。對於新冠病毒和歐洲實施嚴格社交管制的擔憂，已經掩蓋了對財報季的樂觀情緒。