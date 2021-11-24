統計國人定期定額投信基金各類型占比，以國內投資股票型（台股基金）及跨國投資股票型為主，每月扣款金額合計占全體基金九成。由於中國股市的弱勢表現，定期定額投資人忍不住移情別戀投向台股基金懷抱，使得跨國股票型基金扣款金額近三個月持續下滑，從今年1月的25.15億元，跌落至10月20.71億元，創今年新低。

定期定額扣款前十名跨國股票型基金以投資大中華及全球科技股為主，在今年1月原本還有四檔單月扣款逾億元，如今只有統一強漢基金10月扣款金額仍有1.03億元，主要原因是長期穩健的績效，成立14年累積報酬率高達512%，且在今年A股下跌過程仍有25.19%漲幅，逾萬名投資人不離不棄。由於中國股市有落底跡象，建議投資人把握低檔轉折期，選擇績優基金加碼累積單位數，迎接谷底回春的多頭上升期。

美中拜習會後，美國對中國報復性關稅釋出調整可能性，預期美中關稅朝正向發展機會高。美國為全球消費大國，在美中對抗關係下，美國企業持續分散供應鏈產地至更多國家，採購區域將更多元，預期未來中國製造業生產動能成長有限，官方將更強化內需消費增長。

展望A股行情，預期中國A股在三大利基發酵下，2022年指數可望有15%~20%的上行空間。首先，為了防止經濟下行風險，中國人行貨幣政策將轉向較為寬鬆。其次，今年中國強力整頓科網、醫藥、地產等行業，已達到一定效果，政策上有適度放鬆空間。另外，A股目前具低基期優勢，一旦政策利空消退，股市存在大幅回升機會。

投資方向上，持續看好碳中和發展，新能源產業將成為顯學，除了電動車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外，包括新增儲能裝置與電網升級，都是佈局側重方向。另外，預期基期較低的保險、券商等金融板塊，也將是明年A股回溫的受惠者。