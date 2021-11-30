全球疫情新變種病毒Omicron現蹤，市場高度關注，不過因南非醫學會主席提出看法，認為目前Omicron確診者均屬輕症，此消息一出即緩解市場疑慮，加上美國目前未考慮實施封鎖措施，激勵美股4大指數全面彈升，其中費城半導體指數單日更大漲4.08%，帶動台股電子類股今(30)日交投升溫，其成交比重回升至7成之多，展望後市，台股基本面及企業獲利水準俱佳，看好中長期偏多格局可望延續。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示，新型疫情變種病毒Omricon短期內可能會對全球市場有影響，像是各國的旅遊管制會對機場營運造成影響。然而，新的冠狀病毒變種潛力也早已預料到，隨著時間的推移，疫情進而出現零星的新變種病毒也是可預料狀況。儘管如此，這次與2020年初不同的是，mRNA技術意味著疫苗的上市速度將快得多，因此，新的冠狀病毒變種導致的經濟放緩時期將會隨著時間的推移而減少。

周鉦凱指出，全球新冠疫情已持續2年之久，除了人們漸漸與疫情共存之外，疫情的演變程度也逐漸形成「類感冒化」，此次新型變種疫情再起，市場反倒將進一步觀察是否牽動美國聯準會(Fed)預備升息的時程，促使美國提前升息的機率下降，甚至考慮延後升息，以及是否影響縮減購債(Taper)的力道，且也有機會抑制全球通膨壓力的漸增。

若從台股基本面觀察，周鉦凱認為，現階段台股佔比極高的上游半導體產業需求吃緊，有望持續帶動相關產值開高，加上5G、HPC、EV及物聯網等趨勢需求動能也佳，整體晶圓代工產值明年估計將可成長12%，顯示台股企業獲利動能多頭不滅。

至於美國經濟狀況，周鉦凱表示，美國年底消費旺季如期到來，雖然短期個人總收入增長被社會福利減少而拖累，但整體工資收入依然維持增長態勢，充分說明「就業→薪資→消費」已形成良性循環，預期未來美國消費動能仍將強勁。

在類股展望方面，周鉦凱指出，美國目前正於感恩節到聖誕節的年終消費旺季，尤其是11月26日正式開跑的「Black Friday黑色星期五」購物季，不僅被視作為每年零售業聖誕銷售業績的晴雨表，其終端銷售情況也將牽動電子大廠的拉貨力道，進一步影響台股盤面的科技族群股價表現。