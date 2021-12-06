美股期指相助，台股指數開低力守17700點！

全球已有38個國家通報發現Omicron變種病毒病例，在疫情不確定性之下，引發近日歐美股市震盪劇烈，台股今天開盤亦受到上周五美國Nasdaq指數重挫收低拖累，指數跳空開低，早盤一度因台積電(2330)回測600元關卡及股王矽力-KY(6415)、創意(3443)等半導體個股走弱大跌失守17600點，所幸航運類股的長榮(2603)等轉強，中小型股亦有鼎元(2426)、元創精密(3685)、智晶(5245)、陞達科技(4945)、英濟(3294)等漲停維繫人氣，預期12月合併營收可望持續走高的大立光(3008)站回2000元關卡，亞光(3019)也站上100元關卡，搭配傳產類股的玻璃類股及水泥類股走高，台股指數開低走高，盤中由黑翻紅，多空在17700點交戰，截至11點5分為止，加權股價指數約17702.83點，上漲5.69點，成交量約1753.71億元；OTC指數為227.92點，上漲0.04點，成交量524.57億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲4.23%，其次是玻璃類股類股及水泥類股，分別上漲1.63%及1%，表現較差者為觀光類股、生醫類股及半導體類股，其中觀光類股下跌0.52%，生醫類股下跌0.49%，半導體類股下跌0.47%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲1.9%，表現最差為光電類股、下跌1.81%。

就技術面來看，新冠肺炎病毒Omicron變異株讓全球經濟復甦蒙上陰影，美股波動劇烈，台股因內資作帳行情啟動止跌反彈，上周五加權股價指數以17697.14點作收，累計一周上漲327.75點，漲幅約1.89%，周K收紅，日均量為3530.6億元；OTC收盤指數為227.88點，累計一周上漲5.23點，漲幅為2.35%，周K收紅，日均量1137.24億元；今天台股指數雖然一度因上周五美國科技股收低跳空開低，並一度失守17600點，但逢低買盤強勁，中場過後由黑翻紅，在17700點附近震盤；近期台股在突破下降壓力線後，多方逐漸站穩優勢，雖然上周面臨Omicron亂局，大盤一度跌破半年線，但是買盤力撐，爆量清掃浮動籌碼，日K連紅吞噬11月26日長黑，並重新站上17600點，不過，今天台股盤中指數再度失守17633點支撐，顯示高檔解套及獲利了結賣壓不輕，加上量能萎縮，不利多頭攻高，由於近期國際股市波動劇烈，台股操作宜以守待攻，預期本週台股指數區間看17500點至17800點。

分析師表示，雖然近期變種病毒肆虐，造成歐美股市震盪劇烈，台灣方面因疫情控制得宜，經濟基本面展望續佳，且台股12月上漲機率極高，加上年底集團、投信作帳行期啟動，台股走勢不看淡。

考量疫情干擾屬於短期利空，11月台灣出口有機會連17紅，且主計處上修台灣今明年GDP，加上景氣對策燈號連九紅，且多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，建議持續偏多操作，逢低擇優選股布局；選股以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

台積電穩固的龍頭地位，使其在面對終端市場紛擾時降低營運波動性，現階段樂觀看待2022年產能利用率維持在高檔水準，同時在價格調整後可反映因製程複雜度提升帶來的成本增加，進而帶動獲利改善；欣興(3037)2022年到2023年ABF需求動能來自Server平台轉換，為了達到高速傳輸需求，包含Intel及AMD將大幅摻用異質整合封裝，帶動ABF封裝面積以及層數上升，整體供需吃緊態勢可望延續，均是可逢低佈局標的。