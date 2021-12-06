《沒有人該成為孤島》電影海報。（華映提供）

2020年起全球飽受疫情所苦，在當人們紛紛省思之際，以疫情為題材的創作也紛紛出籠，像有安海瑟威主演的HBO原創電影《封城之後》，還有美國國家廣播公司的電視喜劇《聯繫》，以及話題國片《瀑布》，都在探討疫情使人際關係更為疏離或是緊密。

另由新銳導演陳鈺杰所拍攝的紀錄片《沒有人該成為孤島》，更是以防疫旅館為主題，展示著疫情期間需要與被需要，愛與被愛，平等與美好的各種面向。《沒有人該成為孤島》是在2020年新冠病毒疫情蔓延最嚴重的情況下拍攝，歷時1年的拍攝時間，在當時沒有疫苗、防疫物資缺乏、對病毒了解不多的情況下，真實呈現台灣防疫旅館中，飯店經營者、房務人員以及被隔離者在面對病毒時的心境變化，以及人性在面對自保及利他的矛盾與掙扎。

《沒有人該成為孤島》紀錄多位防疫期間入境人士的隔離日記，當中包含小提琴家林昭亮與導演的母親。導演母親為了照顧生病的媽媽遠從國外回來，成為封閉國門後第1批隔離者。導演記錄著母親與其他隔離者隔離14天的生活，以及防疫酒店主事者與服務人員面對防疫心境的不安與堅強。電影2022年1月7日上映。