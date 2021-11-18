廠商展出3D體驗電商導購牆，消費者可以在商店內與虛擬店員互動，在觸控螢幕上延伸實體店面的有限空間，享受3D高質化商品畫面（鄭任南攝）

廠商展出含6鏡頭的360度全景攝影直播機，提供4K影片及8K全景照片，在內含4顆麥克風設計下，民眾可用手機直接控制直播的任何角度，輕巧達到無死角的直播服務。（鄭任南攝）

宜蘭縣的廠商展出一款構思自無人機的水下無人機，不是飛天而是潛入水中進行攝影以了解水中的現況，在經由連線的筆電控制最深可以下潛至150公尺深，除了提供船公司了解船身底部的現況，在搜救溺水民眾也提供了新的方法。（鄭任南攝）

廠商展出無人販賣機「自由食間」，上班族可以很便利使用設立在辦公室附近的無人販賣機，以手機掃碼或刷信用卡付款，立即開門享用新鮮直送的各式食品。（鄭任南攝）

廠商方略電子展出號稱全球首創的可撓曲螢幕（Flexible AM Mini LED），具輕薄(＜1mm)、省電50％、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，除了屏體不發熱之外，僅藉由12V電池即可驅動，隨處可用的特點也成為一大特色，將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用。（鄭任南攝）

廠商方略電子展出號稱全球首創的可撓曲螢幕（Flexible AM Mini LED），具輕薄(＜1mm)、省電50％、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，除了屏體不發熱之外，僅藉由12V電池即可驅動，隨處可用的特點也成為一大特色，將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用。（鄭任南攝）

最新流行的虛擬貨幣本土平台廠商也在會場設展，以只要花費新台幣就可以購買虛擬貨幣為口號，吸引民眾加入虛擬貨幣的世界。（鄭任南攝）

電動車大廠特斯拉也在現場展出彩虹特斯拉Model 3，邀請現場民眾填寫基本資料後就可以參加抽獎，有機會獲得限定彩虹特斯拉三天兩夜試駕體驗。（鄭任南攝）

「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」18日以Startups for Tomorrow 為題開展。當新冠肺炎疫情逐漸趨緩，世界正邁向「疫後生活」，疫情促發的數位轉型，將使生活場景發生翻天覆地的變化，因此，新創公司將扮演著重要的角色。主辦單位聚集創投、企業、創業育成／孵化／加速器、新創服務提供者、媒體、政府計劃等台灣創業生態圈關鍵角色，一同打造最完整創業生態架構，帶來最豐富的創業資源，成為創業者獲取創業所需資金、資源、與國際鏈結的機會平台。