用鏡頭看台灣》Meet Taipei創新創業嘉年華 克服疫情大秀科技實力 21:012021/11/18 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」18日開幕，廠商展出智慧魔髮鏡產品（iMojing），透過互動控鏡面，民眾可以與髮型師以視覺確認降低溝通誤差，並預見美妝與染髮後的效果，同時在民眾等待過程中也可以提供影視娛樂與消費購物的額外服務。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廠商展出3D體驗電商導購牆，消費者可以在商店內與虛擬店員互動，在觸控螢幕上延伸實體店面的有限空間，享受3D高質化商品畫面（鄭任南攝） 廠商展出含6鏡頭的360度全景攝影直播機，提供4K影片及8K全景照片，在內含4顆麥克風設計下，民眾可用手機直接控制直播的任何角度，輕巧達到無死角的直播服務。（鄭任南攝） 宜蘭縣的廠商展出一款構思自無人機的水下無人機，不是飛天而是潛入水中進行攝影以了解水中的現況，在經由連線的筆電控制最深可以下潛至150公尺深，除了提供船公司了解船身底部的現況，在搜救溺水民眾也提供了新的方法。（鄭任南攝） 廠商展出無人販賣機「自由食間」，上班族可以很便利使用設立在辦公室附近的無人販賣機，以手機掃碼或刷信用卡付款，立即開門享用新鮮直送的各式食品。（鄭任南攝） 廠商方略電子展出號稱全球首創的可撓曲螢幕（Flexible AM Mini LED），具輕薄(＜1mm)、省電50％、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，除了屏體不發熱之外，僅藉由12V電池即可驅動，隨處可用的特點也成為一大特色，將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用。（鄭任南攝） 廠商方略電子展出號稱全球首創的可撓曲螢幕（Flexible AM Mini LED），具輕薄(＜1mm)、省電50％、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，除了屏體不發熱之外，僅藉由12V電池即可驅動，隨處可用的特點也成為一大特色，將高端顯示技術結合創新多元的跨界場域應用。（鄭任南攝） 最新流行的虛擬貨幣本土平台廠商也在會場設展，以只要花費新台幣就可以購買虛擬貨幣為口號，吸引民眾加入虛擬貨幣的世界。（鄭任南攝） 電動車大廠特斯拉也在現場展出彩虹特斯拉Model 3，邀請現場民眾填寫基本資料後就可以參加抽獎，有機會獲得限定彩虹特斯拉三天兩夜試駕體驗。（鄭任南攝） 「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」18日以Startups for Tomorrow 為題開展。當新冠肺炎疫情逐漸趨緩，世界正邁向「疫後生活」，疫情促發的數位轉型，將使生活場景發生翻天覆地的變化，因此，新創公司將扮演著重要的角色。主辦單位聚集創投、企業、創業育成／孵化／加速器、新創服務提供者、媒體、政府計劃等台灣創業生態圈關鍵角色，一同打造最完整創業生態架構，帶來最豐富的創業資源，成為創業者獲取創業所需資金、資源、與國際鏈結的機會平台。 中華電信5G加速器扶植新創團隊 15組新創大秀創意新思維 創新技術博覽會 農業新科技吸睛 永續發展館秀43項農業創新成果 #創業 #Meet #Taipei #創新創業嘉年華 #資源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創業潮回溫 台中加盟展明登場 04:102021/11/18 財經要聞 中華電獲「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」 備受國內外肯定 10:212021/11/18 財經 TCSA台灣企業永續獎－亞太電ESG績效靚 雙金到手 04:102021/11/18 產業．科技 ESG表現優異 台新金獲TOP50永續企業獎 04:102021/11/18 財經焦點 工程師重拾畫筆 變身壓克力畫職人 04:102021/11/18 地方新聞 亞太電信5G加速器率團隊 首次參展Meet Taipei亞洲最大新創嘉年華 15:532021/11/18 財經 遠傳攜手新創團隊 推動5G多元應用商轉 17:432021/11/18 財經 極品越女直播主淪應召女 一天限接10人「預約」才輪得到 18:012021/11/18 社會 Ella獻身魚丁糸 虧田馥甄演不來 04:102021/11/18 娛樂新聞 台新金落實ESG 奪五大永續獎 04:102021/11/18 金融．稅務 冷氣團報到 電商平台保暖商品業績增溫 18:532021/11/18 財經 生活熱門新聞 台灣人最愛用密碼曝光 這組竟有上億人使用 駭客1秒破解 - 生活 買房選頂樓最好？內行人搖頭曝「首選樓層」：萬無一失 - 生活 敬老卡回饋「1萬筆疏漏」 北市社會局致歉：17日再靠卡 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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