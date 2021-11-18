2021線上舒跑盃獎品，羽球天后戴資穎簽名球拍球袋、平板。（舒跑提供）

連續舉辦超過40年，全台評為CP值最高的舒跑盃路跑，今年因為新冠肺炎疫情，主辦單位考量跑友身體健康，取消實體路跑活動，不過廣大跑友敲碗，加上賽事宗旨就是推廣全民運動，因此主辦單位攜手代言人戴資穎，號召北中南全台大串聯，舉辦第一次線上舒跑盃路跑活動。

活動舉辦超過40年來，舒跑盃首次進行線上模式，維持賽事CP值最高的路跑精神，第一次線上舒跑盃免報名費、不限時間、地點，消費者只要於18日上午8點起到12月16日中午12點活動期間內，拿起手機線上立即報名、馬上開跑、馬上喝舒跑，個人組限量2.5瓶，團體組限量5千瓶，共3萬瓶975毫升的舒跑免費送給完賽跑者暢飲，先跑先贏，換完為止。

主辦單位並加碼，活動期間每周再抽1千瓶飲料，連續4周揪團5人報名團體組，加碼再送限量1000組的戴資穎「相信自己」紀念背心，凡是報名並完賽跑者，不限名額皆可獲得獨家戴資穎「相信自己」電子完賽證明，還能參加抽獎，有機會獲得戴資穎簽名的球拍球袋組、ipad等大獎。