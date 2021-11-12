鴻海(2317)今日召開線上法說，展望2022年營運，董事長劉揚偉指出，疫情、通膨及國際經濟局勢為影響展望的3大不確定因素，鑒於今年營收成長優於預期，且目前疫情狀況反覆、缺料狀況恐將持續至明年下半年，對明年展望將較審慎看待。

四大產品線方面，劉揚偉持續看好雲端網路產品明年需求，除了雲端服務供應商（CSP）持續強勁成長，5G滲透率提升預期亦將帶動網通產品需求持續增加。消費智慧產品因比較基期墊高，且民眾娛樂支出增加可能排擠消費，認為狀況有待進一步觀察。

電腦終端產品方面，劉揚偉預期隨著疫情趨緩，需求將恢復較平穩狀態，但筆電出貨量仍將持穩近10多年高檔。元件與其他產品則在光機電整合（CMM）持續提升市占率，連接器及光學模組出貨量將續增，成長動能相對強勁，符合改善產品結構及毛利率策略方向。

至於電動車（EV）發展計畫部分，劉揚偉指出，明年上半年電動巴士將正式銷售，並攜手Gogoro在中國大陸製造電池模組、建立換電站，墨西哥的車規車用工廠亦將擴廠。下半年則將在美國Lordstown的俄亥俄州廠生產Endurance皮卡貨車。

此外，鴻海持續構建營運本地化（BOL）的創新模式布局區域製造，建立電動車出海口。劉揚偉指出，明年下半年將與策略合作夥伴泰國國家石油（PTT）開始在泰國建廠，中東的電動車專案亦將正式啟動。