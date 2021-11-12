鴻海(2317)今日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，2021年10月營收出現「雙降」，主要受光學零組件供給吃緊影響，但10月底料況已恢復正常。預估隨著主要產品進入出貨高峰，第四季營收將季增逾15％、但年減3～15％，主因去年同期比較基期較高。

鴻海財務長黃德才表示，第三季營收成長，主要受惠智慧手機需求強勁。毛利率提升則受惠營收成長、產品組合轉佳及存貨管理持續改善。劉揚偉指出，第三季整體營運表現優於內部預期。今年會以每股盈餘（EPS）極大化為目標。

展望本季，劉揚偉指出，隨著主要產品進入出貨高峰期，第四季營收將較第三季強勁成長逾15％，若無缺料狀況展望將會更好。不過，由於去年同期受疫情影響，新產品推出時間較晚、墊高比較基期，預期將較去年同期略3～15％。

劉揚偉指出，今年以來以成熟製程的半導體元件供給較吃緊，如電源管理晶片下半年供給仍未見好轉，第三季光學零組件亦出現供給吃緊，進而影響10月營收表現，但供給已在10月底恢復常態，後續營收將逐步恢復常軌。目前預期缺料狀況恐延續至明年下半年。

對於四大產品線第四季營收展望，鴻海預期消費智慧產品將季增逾15％、但年減逾15％，雲端網路產品季增3～15％、與去年同期約略持平。電腦終端產品將較第三季約略持平、年減3～15％，元件及其他產品則將季增、年增3～15％。

劉揚偉指出，消費智慧產品主要受惠產品進入出貨高峰，遜於去年同期則是由於去年新產品推出時間較晚、且仍受缺料影響。雲端網路產品成長則受惠客戶產品升級，其中雲端服務供應商（CSP）需求持續增加，將較第三季及去年同期強勁成長。

至於電腦終端產品受惠市況需求穩定，劉揚偉預期第四季營收將持穩第三季高檔。元件與其他產品受惠光學模組相關產品出貨將恢復旺季水準，將較第三季及去年同期顯著成長。