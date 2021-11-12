鴻海(2317)董事會今（12）日通過2021年前三季財報，合併營收4.1兆元、年增達22.55％。歸屬母公司稅後淨利949.24億元、年增達70.06％，每股盈餘6.85元，全數改寫同期新高。公司將於稍後召開線上法說，說明營運展望。
以此推算，鴻海第三季合併營收1.4兆元，季增4.02％、年增8.84％，創同期新高。歸屬母公司稅後淨利369.83億元，季增達24.19％、年增達19.86％，為僅次於2015年的同期次高。每股盈餘2.67元，則為2007年以來近14年同期高點。
鴻海第三季及前三季「三率三升」，第三季毛利率6.3％、營益率2.57％、淨利率2.63％，均創近7季高點。前三季毛利率6.05％、營益率2.34％、淨利率2.31％，分創近4年、近4年、近5年同期高點。
觀察鴻海第三季四大品線概況，占50％的消費智慧產品原預期季減3～15％、持平去年同期，實際結果較第二季持平、年增逾15％，表現優於預期。占23％的雲端產品原預期季增逾15％、年減3～15％，實際表現符合預期。
占21％的電腦終端產品原預期季增3～15％、年減3～15％，實際表現符合預期。占6％的元件與其他產品原預期季增逾15％、年增3～15％，實際結果為季增3～15％、與去年同期大致持平，表現低於預期。
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