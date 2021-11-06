中國工程院院士鍾南山指出，大陸目前新一波疫情有兩個不利因素，第一是在西北散發比較多一些，增加追蹤的難度，第二就是時值冬季，北方人在此段時間會聚集較多。此外，鍾南山透露自己已接種第三針，並指出現在從全世界來看，新冠疫苗的保護作用是半年左右，所以接種第三劑疫苗是非常有其必要性的。

大陸自10月以來爆發新一波新冠肺炎疫情，其中在11月2日及3日是更是連續兩天單日新增本土確診病例及無症狀感染者數量突破100例。

鍾南山指出，大陸現在新一波疫情有兩個不利因素，第一是在西北散發比較多一些，增加追蹤的難度，第二就是時值冬季，北方人在此段時間會聚集較多。但鍾南山強調，只要及時發現感染鏈、加強對密接者的檢測，疫情就會得到較快控制。

鐘南山研判大陸下一步疫情防控態勢，他稱，只要繼續採取比較嚴格的防疫舉措，還是能夠比較快控制，不太擔心會大量傳播。此外，鍾南山也透露自己已接種第三針，直言「看起來是很有必要。」

對於接種第三針，鍾南山指出，現在從全世界來看，新冠疫苗的保護作用是半年左右，其後所產生的抗體以及免疫原性會降低不少，「所以打第三針對於我們預防感染、預防加重，看起來是很有必要的，現在也鼓勵這麼做」。