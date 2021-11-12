國內第二劑疫苗涵蓋率突破4成，但昨（11日）新增125件疫苗接種後不良事件，包含9例死亡，目前國內累計1066例疫苗接種後死亡的不良事件，其中有4例接種AZ、3例接種莫德納以及2例打BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，11日共通報125件疫苗不良反應事件，其中57件為非嚴重不良事件、59件為其他疑似嚴重事件、9件為接種後死亡。

9例接種後死亡當中，共4例為接種AZ，年齡為47歲至88歲，接種後2日至144日間發生；3例接種莫德納後死亡，年齡為36歲至68歲間，為接種後4日至14日間發生；2例接種BNT後死亡，年齡為47歲至76歲間，為接種疫苗後4日至17日間發生。

指揮中心統計，目前累計1066例新冠疫苗接種後死亡，其中有758例為接種AZ，有256例為接種莫德納，有30例為接種高端，有22例為接種BNT。

至於mRNA疫苗接種後心肌炎監測，莊人祥說明，目前國內18至24歲男性接種疫苗後發生心肌炎的比率，如不分劑次，莫德納為每百萬人36.9，BNT為每百萬人7.9；但他強調，莫德納接種後發生心肌炎以第二劑較多，BNT目前只打了第一劑，還需要後續比較才能知道結果。

昨（11日）疫苗接種共18萬5661劑，目前國內疫苗累計接種2721萬265劑，疫苗覆蓋率第一劑75.79％，第二劑40.43％，劑次人口比116.13（劑／每百人）。