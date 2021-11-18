白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）16日警告，隨著Delta變異株盛行及疫苗保護力下降，追打第3劑追加疫苗應該成為新冠疫苗標準方案。此外，施打3劑疫苗才算完整接種也在國際間蔚為趨勢，多個國家已經要求民眾補打疫苗後才能出入公共場合。

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，加強針對於控制新冠疫情相當重要。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國保健新聞網站Stat News在16日舉辦的峰會上公開佛奇的預錄專訪影片，佛奇指出，進入冬季，疫苗保護力下降加上Delta變異株在社區中高度盛行，將形成「雙重打擊」，最脆弱族群將會是未接種疫苗的人，但是也會進一步影響「已經接種疫苗的民眾」。

「你們將會看到突破性感染，甚至比我們現在在已接種疫苗的人中看到的還要多。」

佛奇也指出，加強針應該成為「完整接種」疫苗的標準。

佛奇說：「作為免疫學家與傳染病專家，我相信第3劑mRNA疫苗應該作為實際標準方案的一部份，加強針不是奢侈品，加強針不是附加項目，加強針應該是原本方案的一部份。所以當我們回過頭來看，我們將會看到加強針在最佳疫苗方案中是必要的。」

另根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，施打3劑疫苗才算完整接種已經在多個國家蔚為趨勢，英國首相強生（Boris Johnson）15日坦承，「接種3劑疫苗－施打加強針－將成為重要事實。」

其他歐洲國家也將邁向強制施打加強針的政策，在法國，12月15日以前，65歲以上民眾必須接種第3劑才能重新啟用疫苗通行證；在奧地利，第2劑打完9個月後，完整接種證明就宣告失效，等同於強制接種加強針；在以色列，除非是在過去6個月內接種第2劑疫苗，否則現在必須接種第3劑才能使用「綠色通行證」（Green Pass），如此才能獲准進出健身房、餐廳等場所。

不過公衛專家也擔心，富國過度依賴加強針會影響到低收入國家的疫苗供應，目前低收入國家只有4.6%人口打過疫苗。世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，每天全世界接種加強針的劑數是低收入國家施打標準疫苗劑數的6被，他痛批這種情況根本是「醜聞」。