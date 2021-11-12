國內新冠肺炎疫情趨緩之際，我自購的第9批莫德納疫苗12日晚間運抵桃園機場，準備投入防疫行列。

這批疫苗共122.61萬劑，效期至2022年5月8日，由華航貨機運送，從美國亞特蘭大起飛；晚間22時39分抵達桃園機場。

飛機落地後停靠507貨機坪，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃；為求時效海關人員在機邊驗放，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。