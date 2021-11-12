第9批自購莫德納 122.61萬劑晚間抵台 22:572021/11/12 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 載運疫苗的華航貨機抵達桃園機場。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情趨緩之際，我自購的第9批莫德納疫苗12日晚間運抵桃園機場，準備投入防疫行列。 這批疫苗共122.61萬劑，效期至2022年5月8日，由華航貨機運送，從美國亞特蘭大起飛；晚間22時39分抵達桃園機場。 飛機落地後停靠507貨機坪，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃；為求時效海關人員在機邊驗放，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。 桃園航空城區徵工程開工 2028年全區完工 宏都拉斯總統葉南德茲訪台 桃園機場揮手致意 #自購 #華航 #桃園機場 #疫苗 #莫德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日台交流高峰會 賴清德：臺日共同捍衛印太區域的和平穩定 17:252021/11/12 政治 雙11種下111顆國寶樹 歐德集團打造台東森林足球場 12:262021/11/12 財經 信義無錫案 拚明年底完銷 04:102021/11/12 證券．權證 打高端出不了國 指揮中心開後門 有急需者可混打 14:102021/11/12 生活 屏東東港安泰醫院複檢合格 重回疫苗施打隊行列 15:172021/11/12 生活 見證邦誼 宏國總統葉南德茲晚間抵台 21:592021/11/12 政治 羅氏與韓藥廠COVID-19療法 歐盟藥管局建議批准 15:382021/11/12 國際 適逢建交80周年 宏都拉斯共和國總統今晚抵台 10:532021/11/12 政治 宏都拉斯總統訪台 宏國外長獲頒大綬景星勳章 11:092021/11/12 政治 疫苗接種新增9死 這廠牌佔4例最多 15:572021/11/12 生活 國人春節返台 檢疫7＋7拍板 04:102021/11/12 財經要聞 生活熱門新聞 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 印度神童預言又中！日本印尼連震 12月再爆3危機 - 生活 瑪莎惡少陳男媽媽護兒很正常「沒動手」 記者問一句語塞2秒狠打臉 - 生活 遇到瑪莎惡煞該怎辦？幫派過來人連千毅親傳2招自救 網驚：學到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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