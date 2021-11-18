美國官員今天表示，從2022年開始，美國計劃每年增產10億劑mRNA疫苗，以因應眼前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也為未來疫情威脅作準備。

法新社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）在記者會中表示，計畫目標是擴大現行產能，從2022年下半年開始，每年額外增產10億劑疫苗。

他說，為達這項目標，衛生部正在探詢有mRNA疫苗生產經驗廠商的意願，以找出能提升產能的機會。

齊安茲表示，這項計畫除了能向美國民眾提供更多疫苗，也能讓美國協助其他國家。他說，至今天為止，華府已免費配送2.5億劑疫苗到110國，數量多過其他各國捐獻的總合。

齊安茲又說：「如果未來辨識出新的病原體，這項計畫也能協助我們在6到9個月內製造出疫苗。」

美國總統拜登的民調自夏季以來直線下降，他希望能加強對抗COVID-19疫情。美國媒體報導，拜登很快就會宣布將採購1000萬劑COVID-19抗病毒藥劑。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，美國至今已有76萬多人染疫不治，死亡病例超過世界上任何國家，且過去7天平均單日新增病亡人數持續破千例。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101118