無新增本土個案 增2例境外移入 14:302021/11/06 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心發言人莊人祥6日表示，沒有本土個案，新增2例境外移入；確診個案中無人死亡。 境外移入案例其中一例個案為30多歲台女，匡列接觸者30人，29人居家隔離，1人列自我健康監測。 永達齊步走公益嘉年華 捐贈269.7萬元創歷年新高 46國挺去煤炭 美陸未入列 #本土個案 #例境外移入 #無新增 #疫情指揮中心 #發言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美非農就業優預期 美股創新高 04:102021/11/06 財經要聞 Delta入境＋8 首見莫德納＋BNT仍染疫 04:102021/11/06 生活新聞 全國學生確診增2例境外移入 總人數達837例 13:502021/11/06 生活 海底撈 年底將關300店 04:102021/11/06 全球財經 台商的悲歌 04:102021/11/06 時論廣場 操盤心法－資金仍寬鬆 題材、業績股輪動表現 04:102021/11/06 證券．權證 疫情趨緩 諸羅山盃少棒賽盼復辦 04:102021/11/06 地方新聞 合併熱 上市櫃金控銀行外商壽險各少一家 04:102021/11/06 財經要聞 振興藝文界 最大手筆3億獎助 04:102021/11/06 生活新聞 歐洲確診暴增55％ 形同重回疫情重災區 04:102021/11/06 話題觀察 看屋筆記：五股區中德伴月灣(個案＋價格分析) 09:002021/11/06 建案開箱-新北 生活熱門新聞 AZ、BNT接種免平台 指揮中心今宣布：找醫院預約就可打 - 生活 台灣之星迎戰「2021電信雙11」 單門號經典資費最後一年 - 生活 新北加倍券吸97萬人登記 5000換1萬再加碼5000名 - 生活 好市多買肉乾回家啃驚覺味道超怪 網一看照片秒懂真相：史上最蠢會員 - 生活 老司機快上車！AV版《魷魚遊戲》徵臨演 最多領6000 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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