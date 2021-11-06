中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今宣布，本土零確診、新增2名境外移入個案，分別自美國和印尼入境；另確診個案中無人死亡。

國內今日新增2例境外移入個案，其中案16548為30多歲本國籍女性，今年7月曾於美國確診，8月17日自美國入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。11月5日因出境需求自費採檢，於今日確診。個案在台期間無症狀，已匡列接觸者1人，列自我健康監測；另一名案16549為10多歲印尼籍男性，11月4日自印尼入境，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診，在台期間無症狀，已匡列接觸者30人，其中29人列居家隔離，1人列自我健康監測。

截至目前，國內共累計1萬6438例確診、111例移除為空號、847例死亡。指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。