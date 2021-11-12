中央流行疫情指揮中心對春節檢疫拍板定案為「10＋4」、「7＋7」、「14＋7」3種方案，台北市長柯文哲12日再度炮轟政策讓人抓狂，造成大家很多困擾，現在亂七八糟大家都在改時間、航班。

過年返台，入境檢疫除「14＋7」、「10＋4」方案，另增加「7＋7」，適用對象為完成2劑疫苗接種且滿14天。

北市議員陳重文詢問中央防疫規定是否會整死旅館業者，市長柯文哲今在議會接受市政總質詢時指出，這政策會讓人抓狂，亂七八糟造成大家很多困擾，大家都在改時間、航班。

柯文哲說，中央公布以後要畫流程圖，叫防疫計程車去哪家醫院、哪家旅館，變來變去地方政府會抓狂，強調是令人抓狂的政策。

此外，衛福部長陳時中被爆出，去年6月參加飯局不僅離開座位敬酒，還沒有戴口罩，柯文哲對此回應，要再查一下影片拍攝當下有無相關防疫規定，副市長黃珊珊也說，去年6月沒有二級警戒管制，要有具體事證才會開罰。