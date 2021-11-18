好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）上個月在西部電影Rust排演過程中誤殺攝影指導，一名劇組人員今天在訴狀中表示，劇本從未要求在這一幕開槍。
劇本總監密契爾（Mamie Mitchell）說亞歷鮑德溫應親自檢查槍枝是否含有實彈，而非完全相信助理指導稱使用這把.45柯特（.45 Colt）左輪手槍安全無虞。
法新社報導，密契爾的委任律師歐瑞德（Gloria Allred）在洛杉磯向媒體表示：「導致鮑德溫先生開槍射擊事件不能被視為單純的疏忽。」
「在我們看來，鮑德溫先生在沒有檢查槍枝，也沒有槍匠在場的情況下這麼做，根本是在玩俄羅斯輪盤。」
「他的行為和Rust製作人都很魯莽。」
路透社報導，說自己身處火線的密契爾聲稱受到攻擊、故意造成其情緒困擾，並在向洛杉磯高等法院提起的訴訟中尋求金額不明的賠償金。
密契爾說：「我一遍又一遍重溫槍擊事件和這把槍發出的爆破聲。」在10月21日事發之後，她立即向當局撥打緊急電話。
這是針對這起事件所提起的第2樁訴訟，點名亞歷鮑德溫、電影製作人、助理指導郝斯（Dave Halls）和負責管理片中使用武器的槍匠古提瑞茲（Hannah Gutierrez）。
亞歷鮑德溫、電影製作人和郝斯的代表並未立刻回應置評請求。古提瑞茲的律師則表示尚未看到訴訟內容。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101118
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