BNT及莫德納疫苗同日到貨，分別為92.66萬及122.61萬劑，而第14期疫苗預約今天中午截止，共211.8萬人完成預約，其中莫德納只有54萬人預約，BNT僅53萬人。媒體詢問今天抵台的疫苗是否會用於AZ混打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要看整體封緘檢驗情況，但「很有可能」。

第14輪疫苗預約已於今天中午截止，本期開放AZ、莫德納及BNT三種疫苗，約211.8萬人完成預約，將在11月13日至24日施打。

本期開放AZ第1劑及第2劑，符合資格人數共220萬4435人，共103萬1757人完成預約，預約率46.8％；莫德納第1劑及第2劑符合資格人數共132萬7115人，共54萬9097人完成預約，預約率41.3％；而BNT第2劑符合資格人數共98萬6563人，共53萬8472人完成預約，預約率54.5％。

近期疫苗預約率不佳，指揮官陳時中坦言，以前預約率都有7成以上，一開始更多，尤其是大家搶打的時候，這是一定會有的現象。

發言人莊人祥表示，第14輪和13輪比預約情況差不多，至於接種率通常以第一天最高，接下來每天都會微幅下降，第13期第一天接種率是95.4％，預計第14輪預約接種率也都有9成以上。