中央流行疫情指揮中心宣布開放AZ混打BNT或莫德納，今天下午4點登記結束後，明天上午隨即開放預約。但有不少民眾面臨選擇困難，不知道該選擇BNT或莫德納，擔心副作用太強烈。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國外文獻指出，莫德納產生副作用的機會比BNT稍高，但抗體的保護效果也較高且持久。

羅一鈞說明，從國外資料來看，因為BNT的抗原劑量比莫德納低一點，所以無論是混打與否，只要是莫德納和BNT相比，莫德納產生副作用的機會都比BNT高一點點，但產生抗體的保護效果也會比BNT來得高以及持久一點；不過實質保護力差異並不是那麼大，還需要更長時間來觀察。

羅一鈞提醒，目前國內意願登記可以選擇BNT和莫德納，對於效果和副作用大家每個人都在權衡，自己是想要押哪一邊，可能原本AZ佳AZ的副作用最少，那也可以取得一定的保護力，「每個人心中做不同的權衡，我們都尊重」。

日前有基層醫師指出，最近民眾接種莫德納疫苗的意願不高，反倒是AZ疫苗比較熱門，讓人不免擔心，未來若莫德納次世代疫苗到貨，民眾施打情況可能不佳。對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天（17日）莫德納第1劑打了1萬7000多劑、第2劑打了3萬3000多劑，總共大概是5萬多劑，至於次世代疫苗是準備做第3劑使用，整體還是要看未來的規劃，基本上會尊重大家的意願。

昨（17日）國內疫苗接種22萬3905劑，其中AZ接種10萬4742劑，莫德納接種5萬1462劑，高端接種1490劑，BNT接種6萬6211劑。目前累計接種2840萬3884劑，疫苗人口涵蓋率第1劑為76.71％，第2劑為44.60％，劑次人口比121.31（劑／每百人）。