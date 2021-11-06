日本防疫專家有鑒國際上最早打疫苗的國家，已因突破性感染造成疫情再起，而日本從今年12月到2022年1月間也可能發生相同情況，認為讓「必要族群」追加第3劑疫苗很重要。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府負責COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策的防疫分科委員會成員、東邦大學教授館田一博說，疫苗接種後6到8個月，由於抗體效價下降容易發生突破性感染，「已可從很早開始疫苗接種的國家，看到染疫患者再度增加的傾向，必須預先考量日本也會出現」。

他說，今年12月到2022年1月間，日本許多民眾在接種第2劑疫苗後已滿6個月或8個月，有可能發生疫情反彈，「推動第3劑疫苗接種已成重要方向」。

至於哪些族群應優先接種第3劑疫苗，館田說從國外情況來看，高齡者及慢性病患者一旦發生突破性感染，有一定比率會重症化，所以日本今年12月到2022年1月間，讓「必要族群」接種第3劑疫苗很重要。

有關第3劑應打哪種廠牌，美國國立衛生研究所10月公布以458人為對象的臨床試驗結果，不論完整接種哪一廠牌，之後拿輝瑞（Pfizer）/BNT或莫德納（Moderna）疫苗當加強針，在兩週後體內中和抗體數值將增加10倍到30倍左右，顯示能強化免疫反應。

館田說，第3劑接種跟第2劑不同廠牌疫苗，目前還沒有看到有效性大幅下降的報告，重點是讓必要族群能接種第3劑。

至於副作用，他說目前看到可能跟第2劑差不多或是來得稍微輕微的報告；由於是第3劑，大家不需要特別擔心。