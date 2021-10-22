此次演練可以讓長照機構了解，當火災發生時應該如何順利幫助民眾逃生。（桃園市消防局第三大隊山腳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

隨社會醫療的進步與老年化等影響，台灣人口結構越來越邁向超高齡社會，長者照護與護理照護機構越顯重要，對此桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊於22日，特別選在蘆竹冠怡喜大人日間照顧中心進行避難驗證。

山腳分隊分隊長葉昱旗表示，照護機構場所特性與一般公共使用建築物相較下，無論在使用型態及空間特性等方面都有著極大差異，收容人員、照護人力也會隨不同機構有不同特殊配置，此次驗證以照顧中心自衛消防編組和避難弱者疏散為演習重點。

葉昱旗說，這次由工作人員及收托長者共同參與，模擬建築物內的廚房發生火警，場所人員立即啟動「自衛消防編組」機制，通報消防局，並進行初期滅火及疏散收容人員，此次演練可以讓長照機構了解，當火災發生時應該如何順利幫助民眾逃生，是一項重要的課題與急需要突破的項目。

葉昱旗說明，通過驗證以及每半年一次的自衛消防編組演練，能強化照顧服務機構人員的防災應變和能力，熟悉火災初期如何快速通報、滅火，並迅速有效引導長輩避難疏散，除此之外也特別加強宣導場所人員用火、用電安全，達到多一分準備即少一分災害的目標。

第三大隊長殷明坤呼籲，年長者行動不便，避難疏散較為困難，希望透過此次避難驗證訓練，加強長期照顧服務機構消防與公共安全，維護住民權益，並增進機構照顧服務品質與永續經營，藉此提升日間照護中心火災安全的效能。