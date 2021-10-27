科技部長吳政忠隨國發會中東歐訪團，出訪捷克，拜會捷克總理府研發創新委員會。科技部國家實驗研究院國家太空中心主任吳宗信，與捷克太空聯盟代表，簽署合作備忘錄，增進雙方在太空領域合作。

吳政忠與捷克科學院副院長Ilnoa Mullerova博士會面，雙方就未來台捷科研重點領域首次進行廣泛交流及討論。

科技部表示，捷克總理府研發創新委員會為捷克最高國家研發政策規劃機構，委員會主席是由捷克總理親自擔任，該委員會負責擘劃捷克未來科技政策以及年度科技預算之分配。委員會除總理外另聘有13位委員，委員多來自捷克科學院以及各大學，可以擔任委員一職者都是捷克國家重要學術研究人員。其任務與功能與我國行政院科技會報相近。我國行政院科技會報整合跨部會科技發展事務，協調推動全國整體科技發展，由行政院院長兼任召集人；科技部吳部長為副召集人之一。

本次會面，是科技部首次拜訪捷克國家科技政策規劃最高機構，深具意義。台灣戮力推動六大核心產業，涵括「精準健康」、「資安卓越」、「量子」等領域，與捷克總理府研發創新委員會推動捷克創新策略（2019-2030）計畫有諸多相通之處，針對這些兩國相同重點發展領域，雙方都表示樂意加強合作，也期待未來在科技合作能發揮加乘效果。

另外，吳政忠也會晤捷克科學院札日曼洛娃院長及捷克技術署康瓦林卡署長，說明我國政府的五加二產業創新政策及六大主軸發展計畫，並強調雙邊合作的重要性，鼓勵雙邊研究單位的互動與合作。

科技部自於1993年即與捷克科學院簽訂科學合作協定，並自2008年開始共同補助國際合作計畫人員交流PPP計畫至今。捷克科學院有54個研究單位，員工約8000人，也分別與中研院、國研院及工研院簽訂有MOU。捷克技術署是捷克政府為促進研究、實驗、發展及創新所設立之應用研究補助機構，科技部與該署於2020年重新簽訂「資訊交換合作瞭解備忘錄」。

目前以國際合作鏈結法人方式執行，迄今共補助10件計畫。另台捷雙方預計2022年即將於台灣召開第七屆「台捷科技日」，研討會主題包括：網路安全、人工智慧、材料工程及生物技術（含防疫科技），預期將有效促進雙方學術研究、創新研發、跨領域整合交流、進而開拓與歐盟國家之高科技產業之鏈結管道。

在吳政忠見證下，吳宗信於台捷合作會議開幕儀式與捷克太空產業聯盟代表簽署合作備忘錄。這是繼2021年捷克議長來台訪問後，台捷雙方再一次在太空領域表達相互交流的企圖心，為兩國在太空領域合作的議題升溫。

捷克太空產業聯盟於2006年在捷克工業和貿易部下的出口促進機構－捷克貿易支持下成立，在捷克 2008 年加入歐洲太空總署公約的過程中，也被註冊為一個法律實體。捷克太空產業聯盟是一個以中小企業為主體的產業協會，其成立目的是為參加聯盟的捷克太空公司提供服務，除提升其會員的技術能力外，更重要的是要促使它們能夠成功參與具競爭性的國際太空標案，特別是歐洲太空總署的計畫。捷克太空產業聯盟下的太空公司在太空業務方面已具備成熟的技能和實績，同時擁有廣大的國際客戶群。

台灣太空產業發展協會與捷克太空產業聯盟本次簽署合作備忘錄，除希望兩國在太空產業能有更多的合作外，協會更希望能在這個合作架構下，協助國內業者打入歐洲市場，參與歐洲太空總署相關計畫。