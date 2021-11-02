電動機車龍頭Gogoro海外布局再下一城，今日宣布與 印尼最大的科技集團GoTo簽署策略合作夥伴備忘錄，將攜手在印尼建構出完整的開放式電能補充生態系，首站就選在首都雅加達，雙方未來將在印尼共同發展，包括在電動車輛動力總成、車輛設計、雲端服務等多個面向，設計並建構出適合印尼且創新的產品組合。

印尼GoTo 旗下有融入日常生活的 「go-to」生態系統，包括最大的移動服務平台 (Gojek)、印尼最大的電子商務平台 (Tokopedia) 和領先的電子支付和金融服務 GoTo Financial。2021 年 9 月，GoTo 亦參與了 Gogoro 與 Poema Global Holdings Corp. 合併的私募增資 (PIPE Private Investment in Public Equity)，該交易預計將在 2022 年初完成，GoTo 屆時將成為 Gogoro 的國際投資人之一。

Gogoro 將與 GoTo 集團旗下的 Gojek，從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放 250 輛 Gogoro 智慧電動機車和設置 4 個位於 Pertamina（印尼國家石油和天然氣公司）現有加油站內的 GoStation 電池交換站。未來還會進一步擴大這個計畫的規模，包含可能投放 5000 輛智慧電動機車，以及在 Pertamina 旗下的加油站點佈建更多的電池交換站。

「印尼和世界各地當前所面臨的最大挑戰之一，就是將城市交通轉變為智慧且永續的電動二輪車輛，並廣為被民眾接受與使用。在印尼政府的支持下，Gogoro 與 GoTo 正邁向實踐此目標的道路上。」Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 的電池交換技術是新一代的電動車輛能源補充方式，為二輪製造商提供了一個開放平台，能夠開發推出快速、安全且易於補充能源的電動車輛。」

「GoTo 和 Gogoro 有著共同的理念，積極使智慧電動交通成為整個印尼未來發展的規範。」 Gojek 聯合創辦人兼執行長 Kevin Aluwi 表示：「只有與志同道合的夥伴共同努力，才能實現這樣的雄心壯志，因此，如果我們想要重新構思城市內的交通，這樣的夥伴關係是不可或缺的。透過 GoTo 在印尼的廣大影響力與 Gogoro 的創新能力互相結合，能夠加速變革，與更多的夥伴以及消費者分享電動車輛的好處。這也代表著 Gojek 朝 2030 年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出了重要一步。」

Gogoro 與 Gojek 的先期試點計畫也符合 Gojek 永續發展目標和正在進行的減少其碳足跡的努力。今年 4 月，Gojek 發表第一份「永續發展報告」，其中揭露至 2030 年實現零排放的計畫，包括將車隊轉換為 100％ 電動車。並積極探索開發一個完整的電動車生態系統，透過科技來解決司機夥伴使用的障礙，確保最佳的消費者體驗。