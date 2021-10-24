第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案投票結果，通過罷免案，還以51.72％高投票率，創下罷免投票最高投票率紀錄。台中市長盧秀燕24日表示，對於台中市第2選區民眾行使公民權，尊重投票結果。

台中市選舉委員會為完成這場罷免選舉，設置258個投開票所，動員3000多名人力擔任選務人員，順利完成罷免案選務工作。

對通過罷免案，盧秀燕說，對於台中市第2選區民眾行使公民權，尊重投票結果，感謝辛苦的選監人員及警察同仁。

盧秀燕強調，期盼大家團結一致，持續落實防疫工作，共同拚經濟，建設台中美好家園。

選委會指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數7萬7899票，占51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票。

罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

台中市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。