救國團劍潭青年活動中心與北市府土地租約到2024年年底，但北市議員梁文傑發現，北市府竟於今年1月初公告徵求民間提案參與投資，內容全朝旅館業規畫，僅有中國青年救國團遞送申請，質疑市府為救國團2025年後的經營權大開後門。北市府對此強調，並沒有僅限做觀光旅館使用，也未指定特定團體經手經營。

梁文傑表示，救國團劍潭青年活動中心與市府土地租約到2024年年底，屆期房地產權即贈與市府，過去救國團長期經營旅館業但卻未領有旅館執照，為了解決這問題中央也於2015年發布落日條款，規定救國團於2025年前取得旅館登記，才能繼續經營。

但梁文傑進一步調閱資料發現，北市財政局今年一月底針對劍潭活動中心促參案政策公告內容，不論消防、土地管制規定等需求，全都是朝旅館業規畫，至今年4月30日截止，最後也真的只有救國團一家提案，成為唯一資格合格申請人，顯然就是要幫救國團未來經營權鋪路。

梁文傑認為，對於這麼好的一塊地，柯市府應有更好的方案，產發局局長林崇傑也曾提出該地點相當適合作為會展中心，也有人提出應作為長照養護中心，皆是很好的政策方向。

他強調，台北市目前不缺旅館，觀傳局自己都承認台北市旅館業已供過於求，北市府不應假促參之名讓救國團延續劍潭活動中心經營權，要求觀傳局應立即暫停執行劍潭活動中心ROT案，另外研究台北市需要的方案。

北市府回應，並未限定特定公共建設項目，只要提案符合相關法規均可提出申請，本案屬政府提供土地、設施案件，依現有都市計畫規定，其土地用分區屬風景區曁道路用地，其中風景區得附條件允許使用，並沒有僅限做觀光旅館使用，也未指定特定團體經手經營；目前尚未定案，將依程序辦理審核、召開公聽會，聽取各方意見及需求，以評估未來規畫方向。